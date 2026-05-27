(Adnkronos) - Una dimora seicentesca immersa nella campagna leccese, tra uliveti e agrumeti, senza telefoni né notifiche: è il cuore di "In vacanza, per davvero", l'iniziativa con cui Airbnb offre quest'estate, a due gruppi di viaggiatori, una settimana di autentica disconnessione in una masseria del Salento. Le candidature sono aperte da oggi fino al 14 giugno su airbnb.com/invacanzaperdavvero . L'iniziativa si rivolge a una famiglia multi-generazionale o allargata che da tempo non riesce a ritrovarsi e a un gruppo di amici che la routine ha allontanato ma non diviso. I gruppi - fino a dieci persone ciascuno - sono invitati a raccontare il proprio legame e perché desiderano vivere un'esperienza di vera disconnessione. La famiglia soggiorna dal 23 al 29 agosto, il gruppo di amici dall'1 al 7 settembre. Il soggiorno è interamente offerto da Airbnb.

La masseria dispone di un grande salone, giochi da tavolo, piscina privata e ampi spazi all'aperto. Gli ospiti avranno anche l'occasione di scoprire il territorio attraverso i consigli degli abitanti del posto e un momento dedicato alle tradizioni e ai sapori locali. L'iniziativa nasce dai dati di una ricerca commissionata da Airbnb: quasi 1 italiano su 2 vorrebbe prendersi una pausa dalla tecnologia durante le vacanze, e oltre il 60% ritiene che l'uso eccessivo dello smartphone comprometta la qualità delle relazioni con chi viaggia insieme. A confermarlo sono anche i numeri sulla piattaforma : negli ultimi sei anni, oltre 6 prenotazioni su 10 in Italia durante i periodi estivi hanno riguardato soggiorni condivisi, segno di come partire sia sempre più associato al tempo di qualità con le persone più care.

"In un tempo dominato dalla connessione continua, staccare dagli schermi può diventare un gesto rivoluzionario, un concreto atto di cura verso sé stessi e le proprie relazioni", commenta Luca Bernardelli, psicologo e divulgatore che studia l'impatto di Intelligenze Artificiali, Realtà Virtuali e iperconnessione sul benessere umano. "Oggi la ricerca dimostra che ridurre l'accesso a internet da smartphone favorisce attenzione, salute mentale e benessere. Nell'era dell'IA, la nuova vacanza di lusso è quella che ci permette di uscire, almeno per qualche giorno, dal rumore digitale incessante e di recuperare dal sovraccarico cognitivo, ritrovando esperienze sensoriali inedite, spazi di ascolto interiore e connessioni umane più autentiche". Il soggiorno è interamente offerto da Airbnb. Le spese di viaggio per raggiungere la masseria non sono incluse. Iniziativa soggetta a termini e condizioni.