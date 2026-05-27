( di Stefano Ambu) La Sardegna è tra le regioni più in ritardo sulla transizione alle rinnovabili: ancora lontana dall'obiettivo intermedio, l'isola, con questa andatura, rischia di raggiungere il traguardo (i 6,2 GW aggiuntivi che il Decreto Aree Idonee assegna all'isola) solo tra venticinque anni. È l'allarme lanciato dal report di Legambiente "Italia Rinnovabile". "Questo - spiega l'associazione - a causa della legge 20 che oggi impedisce, sostanzialmente, di installare impianti a scala industriale sull'isola, compresi gli impianti agrivoltaici proposti dagli agricoltori che, ben lontani da ogni speculazione, potrebbero essere una boccata d'aria per l'agricoltura dell'isola e un supporto fondamentale all'adattamento ai cambiamenti climatici in atto".
Saranno quasi 13000 - queste le indicazioni del
report - i nuovi posti di lavoro generati in Sardegna dai progetti
attualmente in fase avanzata di approvazione, secondo lo
Svimez.
La Sardegna ospita circa il 4,8% della capacità
rinnovabile nazionale, collocandosi al 10/o posto tra le regioni
italiane, dopo la Campania (4.729,7 MW) e prima della Calabria
(3.361,6 MW). A marzo 2026 il totale della potenza installata ha
raggiunto i 3.994,6 MW totali così ripartiti: eolico 1.267,2 MW,
fotovoltaico 2.057 MW, idroelettrico 537,1 MW, bioenergie 133,2
MW.
La Sardegna è storicamente una delle regioni con
maggiore presenza eolica e oggi si colloca tra le sei regioni
italiane che, insieme, ospitano il 91,2% della capacità nazionale.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, è al di sotto delle regioni
leader, nonostante disponga di un irraggiamento solare tra i più
elevati d'Italia. La capacità di accumulo si ferma oggi a 163,4
MW.
"La Sardegna - sottolinea Giorgio Querzoli,
responsabile scientifico di Legambiente Sardegna - è stata la prima
ad aver approvato la legge sulle Aree idonee ma ha utilizzato lo
strumento normativo per escludere il 99%...