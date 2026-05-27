(Adnkronos) - "C'è una discrepanza tra l'attuale aspettativa di vita totale in Italia, pari a 83 anni, e l'aspettativa di vita in salute, ferma a 65 anni. I 18 anni di differenza rappresentano il campo d'azione clinica e sociale del metodo: l'obiettivo non è prolungare la vita in senso astratto, ma garantire che la persona mantenga la propria dignità e salute fino all'ultimo respiro, evitando che sia ridotta a un semplice caso clinico o a un fascio di parametri biochimici. Questo è l'importante obiettivo della longevità e del nostro impegno presso la Lucia Magnani Health Clinic". Così Lucia Magnani, fondatrice e amministratore delegato di Long Life Formula, intervenendo al Vatican Longevity Summit 2026 sul tema 'L'Albero Long Life - La persona al centro: scienza, metodo, etica della longevità', sottolinea la necessità di integrare la ricerca scientifica con la gestione etica della fragilità umana. "Lo stress ossidativo non è un fenomeno esclusivo della terza età, ma colpisce anche i giovani adulti tra i 18 e i 25 anni - spiega - L'impatto positivo dell'approccio preventivo è dimostrato dal confronto dei dati nella fascia d'età 26-64 anni. Se nel 2020 4 persone su 10 presentavano uno stress ossidativo non adeguatamente contrastato, nel 2026 il numero si è ridotto a 2 persone su 10. Il dimezzamento dei casi in 6 anni conferma l'efficacia del monitoraggio precoce".

Il sistema Long Life Formula® "si articola in 7 pilastri e si sviluppa attraverso 3 fasi cliniche: diagnosi predittiva; protocollo personalizzato e follow-up continuo - illustra Magnani - La persona è sempre al centro". L'obiettivo è "misurare per prendersi cura e non aspettare per curare". Il modello prevede inoltre "14 percorsi totali, differenziati per obiettivi: 7 per il Ben-Essere (Evergreen, Weight Loss, Re-Start, Energy, Clean, Sport, Relax) e 7 per la Salute (Happiness Route, Restart Cardio-Pulmonare, Stop Smoking, Immunity, Cognitive, Sleep, Onco-Recovery)". La visione dell'esperta si concretizza nella 'Long Life Valley', "un ecosistema territoriale che integra l'eccellenza sanitaria del gruppo Gvm Care & Research. Quest'ultimo - continua Magnani - guidato dal presidente Ettore Sansavini, opera da 25 anni e conta oggi 50 strutture attive con 11mila professionisti. L'integrazione mira a trasformare l'anziano da 'costo sociale' a risorsa di memoria e saggezza, definita nel discorso come un 'albero adulto' che protegge le nuove generazioni".

Il discorso ha integrato dati macroeconomici sulla longevità, definendo le sfide dei prossimi decenni."Si prevede che l'economia della longevità raggiungerà i 610 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto del 17% - precisa la fondatrice e Ad di Long Life Formula - A livello demografico, la popolazione mondiale over 60 è destinata a raddoppiare entro il 2050". In questo contesto, "lo sviluppo tecnologico - genomica, intelligenza artificiale, medicina rigenerativa - deve servire ad accompagnare la fragilità umana, evitando la creazione di una 'nuova disuguaglianza biologica' e garantendo che i risultati scientifici siano a servizio del bene comune".