Si è svolto nei giorni scorsi alla Comunità La Collina il secondo evento di "Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze".
L'evento - dopo i Memorial Giampiero Galeazzi e
Gianni Minà - si basa su sport paralimpico, educazione alla
legalità, territorio e scuole. L'Ussi, che compie ottant'anni, l'ha
dedicato agli autori di tante telecronache vittoriose. La Comunità
di Don Cannavera è stata la prima in Italia, cinquant'anni fa, a
ospitare e reinserire minori con pene da scontare in carcere.
"Sport e socialità sono due facce della stessa medaglia. Sport
significa sfide, competizione, successi e vittorie: ma anche
movimento, incontro con le altre persone, confronto. Socializzare -
ha detto don Ettore Cannavera - è uno dei principi della
convivenza".
Il filo verde tra cronisti e mondo del
volontariato è stato impreziosito da Martina Caironi. Reduce da un
tour nelle montagne del Sulcis, la plurimedagliata paralimpica e
mondiale, ha sposato Ussi80: "Sono davvero felice di essere qui, la
Sardegna è bellissima, ricordare Martellini e Pizzul assieme a voi
dell'Ussi e dell'Ordine dei giornalisti - ha detto - non solo mi fa
piacere ma mi riporta a voci che sono nell'animo degli sportivi
italiani. Da quando ho iniziato le cose sono cambiate in meglio: le
persone che incrociavo avevavo gli occhi di fuori. Adesso non
accade ma c'è ancora da fare: includere e abbattere pregiudizi e
luoghi comuni è innanzi tutto un segno di civiltà".
Tre ori e sei argenti alle Olimpiadi
paralimpiche, le ultime a Parigi 2024, due con l'oro nei cento e
l'argento nel lungo ("La mia grande impresa: concorrenti molto
forti...