Cabras

Nuovo regolamento con modifiche in favore di chi fa investimenti

Con dodici voti a favore, due astenuti e uno contrario, il Consiglio comunale di Cabras ha approvato la modifica al regolamento per “l’esercizio, la disciplina e la gestione dei terreni gravati da uso civico”, che nella sua ultima versione risale al 2016. Questo rappresenta il secondo passaggio proposto dalla Giunta per la riforma del sistema degli usi civici: il primo, che era confluito nel recente bando di assegnazione di 37 lotti, aveva già previsto l’assegnazione pluriennale, da uno a cinque anni per le colture ordinarie.

L’integrazione odierna, come ha spiegato l’assessora delegata, Alessandra Pinna, che ha esposto il punto all’ordine del giorno in Consiglio comunale, “è stata realizzata seguendo un’ottica migliorativa dell’impianto esistente, al fine di allineare la normativa agli strumenti urbanistici che sono oggetto di aggiornamento, come il Piano di valorizzazione delle terre civiche, il cui aggiornamento è stato approvato lo scorso marzo in Consiglio comunale, o quelli improntati a uno sviluppo turistico locale, come il Piano di Utilizzo del Litorale, attualmente in fase di approvazione, e il Piano Urbanistico Comunale che dovrà essere adottato nel prossimo futuro”.

L’integrazione prevede modifiche formali e modifiche sostanziali.

La prima modifica formale del regolamento riguarda le tipologie di uso civico, tra le quali, oltre a quelle di coltura agraria, pascolo brado e pesca e piscicoltura, che rimangono tali, viene ampliata la categoria che prima si riferiva esclusivamente alla “silvicoltura”, che diventa “migliorie fondiarie legate all’agricoltura, allevamento e silvicoltura”. Ancora, vengono racchiuse in un’unica categoria denominata “fruizione ambientale e servizi di pubblica utilità”, quelle categorie improntate verso uno sviluppo turistico, che precedentemente erano descritte nel dettaglio. In questo modo si uniformano le categorie con quelle del Piano di valorizzazione degli usi civici.

Il Regolamento modifica inoltre la durata delle nuove assegnazioni mediante procedura di bando: l’assegnazione è quinquennale per le colture a ciclo annuale, rinnovabile una volta per altri cinque, e di dieci anni per le colture di pregio, come vigneti, oliveti e piante da frutto, che saranno anch’essi rinnovabili, una sola volta, per altri dieci.

Un cambiamento sostanziale riguarda la possibilità che i concessionari attuali possano richiedere, aderendo ad apposito bando emanato dall’amministrazione, una nuova concessione a fronte di interventi importanti di investimento aziendale dei lotti. I casi previsti sono quelli di un progetto di impianto di colture di pregio e/o di miglioramento fondiario, categoria quest’ultima che viene specificata nel dettaglio dal regolamento e che prevede, ad esempio, la realizzazione di pozzi, impianti di sollevamento, accumulo e irrigazione, immobili per il deposito di materiali e attrezzature per il lavoro nei campi o, ancora, la creazione di impianti di produzione energetica per l’autoconsumo aziendale. In tutti questi casi i concessionari attuali avranno la possibilità di avere una nuova concessione decennale, rinnovabile per altri dieci.

In questo modo l’uso civico diventa uno strumento di sviluppo economico per i cittadini che intendono praticare colture di pregio e con una possibilità di sfruttamento del terreno per complessivi venti anni.

L’approvazione del Consiglio comunale ha sancito anche la modifica dell’articolo del regolamento sulla norma transitoria, che permette di disciplinare le situazioni esistenti. Se fino ad oggi il regolamento faceva riferimento al rinnovo delle concessioni rispettivamente all’annata agraria del 2015/2016 e 2016/2017, da questo momento e fino all’approvazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche e alla successiva approvazione di uno studio analitico dei lotti da assegnare, si procederà al rinnovo annuale delle concessioni.

Allo stesso modo, fino all’approvazione del PUL e del PUC, per l’ambito costiero si provvederà con il rinnovo annuale delle concessioni dei chioschi costieri, a condizione che i concessionari siano in regola con i pagamenti.

Un’ultima novità è prevista in relazione ai soggetti che possono subentrare al concessionario di uno o più lotti in caso di morte o invalidità permanente. Oltre al coniuge e ai figli, in mancanza di essi, potranno da oggi subentrare i fratelli, anch’essi purché abbiano i requisiti necessari per la concessione.

Mercoledì, 31 gennaio 2024