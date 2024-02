Occupazione Part-time con contratto a tempo indeterminato

Villaurbana

Part-time con contratto a tempo indeterminato

A Villaurbana un’azienda che opera nel settore edile cerca un/a impiegato/a amministrativo/a da inserire nel proprio organico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

La persona selezionata si dovrà occupare di registrazione e catalogazione delle fatture in entrata e in uscita; archiviazione cartacea ed elettronica; contabilità; ricerche su internet nelle piattaforme di negoziazione elettronica; compilazione documenti in formato word ed excel; stampa e scansione di documenti; fotocopie e fascicolazione.

Si richiede inoltre la conoscenza del pc e di software tecnici, un diploma di scuola superiore, la conoscenza del francese e dell’arabo.

L’azienda offre un contratto part time (20 ore).

Tempo fino all’8 febbraio per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link.

Sabato, 3 febbraio 2024

