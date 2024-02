Cagliari

Tante le iniziative promosse dall’associazione

L’associazione culturale Socialismo Diritti Riforme celebra a Cagliari i primi 15 anni di vita. L’occasione è l’assemblea annuale dei soci, in programma sabato prossimo, 24 febbraio, dalle 17 nella saletta di via Machiavelli 120/A. Un momento di riflessione sul traguardo raggiunto, ma anche un’autoanalisi sulla realtà del sodalizio, sulle prospettive e sui nuovi programmi.

“Un compleanno importante”, commenta la presidente di Sdr Paola Melis, “ci consente di tirare le somme su quanto abbiamo costruito, ricordare le persone che abbiamo incontrato in questo percorso, peraltro non facile, e mettere l’accento sulla nostra principale caratteristica. Nessun dubbio sul fatto che la nostra associazione, in questi tre lustri, si è distinta per essere partigiana dei diritti senza aggettivi. L’impegno costante, in particolare nella casa circondariale di Cagliari-Uta, si è concretizzato con oltre 4.000 colloqui, la creazione di una parruccheria, la realizzazione di corsi di ricamo, sartoria, parruccheria, con il rilascio di attestati, l’organizzazione di incontri-dibattito e concerti”.

“Non abbiamo però tralasciato le problematiche della sanità e dei diritti degli anziani e dei minori”, aggiunge Melis. “Da 15 anni per l’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, promuoviamo con la Fidapa di Cagliari ‘Un sorriso oltre le sbarre’, una mattinata con le detenute e le agenti penitenziarie, coinvolgendo rappresentanze istituzionali e proponendo annualmente il ‘Premio Solidarietà Donna’ per valorizzare una figura femminile che si sia distinta per azioni di rilievo socio-culturale”.

“Il 2023 è stato dedicato a diversi temi di attualità», sottolinea Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice di Sdr. “Abbiamo infatti affrontato con ‘I martedì di Sdr’ l’autonomia differenziata, la parità di genere, la legge elettorale, il sistema penale e il ruolo dell’avvocatura, il caso Zuncheddu e gli errori giudiziari, la vicenda di Aldo Scardella con il contributo dell’Osservatorio per la giustizia. Abbiamo voluto promuovere incontri e sinergie con altre associazioni, occupandoci anche di informazione, neuropsichiatria infantile, Rems e riforma psichiatrica. Come partigiana dei diritti, Sdr si fa parte attiva nella manifestazione del 25 aprile e partecipa a convegni e dibattiti mettendo a disposizione la sua esperienza. Esserci significa non arrendersi e continuare costruire piccole eredità virtuose”.

Nata nel 2009 per iniziativa del compianto giornalista Gianni Massa, di Maria Grazia Caligaris e di un gruppo di persone impegnate in diversi ambiti socio-culturali, l’associazione Socialismo Diritti Riforme è trasmigrata nel Runts, diventando organizzazione di volontariato.