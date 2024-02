Cabras

I pazienti invitati a rivolgersi ad altri presidi

Domani – mercoledì 7 febbraio – salterà il turno notturno della guardia medica di Cabras: non c’è il medico per garantire la copertura. Lo ha annunciato la Asl di Oristano.

Con una nota, l’azienda sanitaria ha suggerito ai cittadini di rivolgersi ai punti di guardia medica dei centri vicini.

È la seconda volta in una settimana che il presidio rimane chiuso: come comunicato dalla stessa Asl 5, anche ieri – lunedì 5 febbraio – il turno era rimasto scoperto.

I medici in servizio non sono sufficienti. “Abbiamo solamente due titolari, perciò capita che di mese in mese ci siano dei turni scoperti”, ha spiegato il sindaco di Cabras, Andrea Abis, dopo aver sentito nuovamente l’Asl 5. “Dal momento che i titolari riescono spesso a trovare dei sostituti all’ultimo minuto, è impossibile creare in anticipo un calendario completo dei turni, che verrebbe poi immancabilmente rettificato. L’Asl comunque si è impegnata a darci comunicazione del turno scoperto almeno 24 ore prima e ad avvisare la popolazione”.

“Rimane la speranza che i medici titolari aumentino, poiché Cabras ne ha bisogno”, ha concluso il sindaco. “Speriamo che qualche giovane medico si metta a disposizione per il servizio di guardia”.

Martedì, 6 febbraio 2024