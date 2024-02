Cronaca Dopo una perquisizione a sorpresa della polizia

Foto d'archivio

Cagliari

Dopo una perquisizione a sorpresa della polizia

La polizia ha trovato nella sua palestra cocaina, eroina e fiale di sostanze dopanti che non possono essere vendute senza prescrizione medica. Per questo il titolare della struttura è stato arrestato in flgranza di reato.

L’uomo ha 38 anni, era già noto alle forze dell’ordine per altri fatti legati alla droga, e oltre alla palestra gestisce un punto vendita di integratori alimentari del quartiere San Michele, a Cagliari.

Nel corso di un controllo, gli agenti della Squadra mobile e della Volante hanno sequestrato circa 150 grammi di cocaina, 8 grammi di eroina, materiale per il confezionamento della droga e 745 euro in contanti.

Il proprietario della palestra è stato dunque arrestato e condotto nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Oltre all’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la presenza di fiale di farmaci anabolizzanti nella palestra gli è costata una denuncia per ricettazione e detenzione di sostanze dopanti, probabilmente destinate alla vendita.

Martedì, 6 febbraio 2024

