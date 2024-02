Paulilatino

Proseguono gli appuntamenti proposti dalla Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano

Sono stati 60 i pellegrini che domenica scorsa hanno partecipato, a Paulilatino, al decimo Cammino nel Guilcier-Barigadu. Il percorso, proposto dalla Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano, ha offerto un’esperienza unica attraverso antichi sentieri. I camminanti si sono immersi nella bellezza di paesaggi disegnati da migliaia di olivastri e arricchiti da significativi siti archeologici.

“Il clima primaverile ha sicuramente favorito l’atmosfera del pellegrinaggio”, ha commentato il delegato diocesano per la Pastorale del turismo, don Ignazio Serra “permettendo ai partecipanti di godere della natura circostante”. Riflettendo sul cammino, don Serra lo ha definito come “un’esperienza di silenzio, carica del mistero che proviene dal nostro passato, dove le pietre narrano la storia di chi ci ha preceduto e ha costruito nuraghi, tombe dei giganti, pozzi sacri, chiese campestri e muretti a secco per delimitare i possedimenti”.

“Un viaggio”, ha detto ancora don Serra, “che ha consentito ai pellegrini di percepire la presenza del divino attraverso le testimonianze tangibili degli antichi abitanti di una zona ad alta densità archeologica”.

Su 103 chilometri quadrati, Paulilatino ha metà del proprio territorio coltivato a olivi e olivastri e, inoltre, detiene il primato in Europa della superficie più estesa dedicata a quest’albero, che caratterizza ogni angolo del vasto paesaggio. In questo habitat esteso i pellegrini hanno respirato bellezza e pace a ogni passo.

“Nel ringraziare il Signore per questi doni”, ha proseguito don Ignazio Serra, “le pause per ammirare il paesaggio sono state un’occasione per pregare e coltivare l’impegno a crescere e promuovere la custodia del creato e nel farsi promotori di fraternità in un tempo così frammentato da guerre e tensioni sociali”.