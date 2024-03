Busachi

Una iniziativa per la Giornata internazionale della Donna

“Cantiamo l’amore per dire no alla violenza”. Questo il titolo dell’incontro programmato al centro servizi di Busachi per celebrare la Giornata internazionale della Donna.

L’appuntamento è per domani – 9 marzo – alle 16,30. Le operatrici del Centro antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano proporranno un approfondimento sul fenomeno della violenza di genere.

Nel corso della serata è in programma anche l’esibizione del coro femminile polifonico “Su