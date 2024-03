Terralba

Progetti per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici e per la qualità delle acque



Sono passate ufficialmente al Comune di Terralba le aree del Demanio marittimo nello stagno di Corru S’Ittiri, nel compendio di San Giovanni e Marceddì. Ora l’Amministrazione potrà far partire alcuni interventi per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici e garantire un ambiente ottimale per la pesca. Le aree interessate fanno parte della zona SIC ITB030032. Le ultime formalità per il passaggio si sono svolte in un incontro tra il sindaco di Terralba, Sandro Pili, e il comandante della Capitaneria di porto di Oristano Federico Pucci.

“La consegna delle aree, per la quale ringraziamo la Capitaneria di porto per la collaborazione e disponibilità, consentirà di avviare due importanti interventi con l’obiettivo di migliorare le connessioni idrogeologiche e lo stato degli ecosistemi umidi costieri, a beneficio anche delle attività economiche dell’area”, hanno spiegato il sindaco Pili e l’assessora alla pesca, Maura Mura. “La SIC ITB030032 ricade nei Comuni di Arborea, Arbus, Guspini e Terralba, ed è caratterizzata dalla presenza di ampie aree umide costiere, ricche di biodiversità, ma che presentano alcune criticità legate alle attività antropiche che gravitano attorno ad esse”.

“Gli interventi idraulici