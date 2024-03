Cronaca La donna in passato l'aveva denunciato

Foto d'archivio

Settimo San Pietro

La donna in passato l’aveva denunciato

Per ordine del giudice avrebbe dovuto stare lontano dall’ex compagna, che l’aveva denunciato. Ma qualche giorno fa si è presentato a casa della donna, a Settimo San Pietro, e ha iniziato a inveire contro di lei.

Sono intervenuti i carabinieri e alla fine per un operaio di 45 anni è stata disposta la custodia in carcere: ora è in cella a Uta.

Il mancato rispetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da tutelare ha fatto scattare scattare un’ulteriore denuncia e – visti i comportamenti dell’accusato – il magistrato ha ritenuto che fosse necessario inasprire la misura cautelare.

Giovedì, 28 marzo 2024

commenta