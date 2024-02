Lavoro Contratto a tempo determinato prorogabile

Arborea

Contratto a tempo determinato prorogabile

Un’azienda con sede ad Arborea cerca un impiegato amministrativo da inserire nell’ufficio amministrativo, con contratto a tempo determinato e possibilità di stabilizzazione.

Il neoassunto dovrà occuparsi di verifica e spunta dei documenti commerciali; gestione ordini e inserimento al gestionale; attivazione dei trasporti per l’evasione degli ordini; predisposizione della fatturazione per i clienti attivi; contatti telefonici con potenziali clienti in tutta Italia per verificare l’interesse verso l’azienda.

Tra i compiti anche la predisposizione e l’invio dei listini e delle offerte commerciali; la redazione della corrispondenza commerciale e l’aggiornamento dei database dei potenziali clienti, nei mercati di interesse.

Sono richieste una buona competenza nell’utilizzo di strumenti informatici, l’attitudine ai rapporti interpersonali, la capacità di lavorare in team, precisione, attenzione ai dettagli e propensione al lavoro nel settore commerciale.

Gli altri requisiti sono un’esperienza di almeno sei mesi nella mansione, la conoscenza dell’inglese a livello intermedio, il possesso della laurea o di un diploma d’istruzione secondaria, patente B e disponibilità di un mezzo proprio.

C’è tempo fino al 18 marzo per inoltrare la propria candidatura attraverso l’area riservata del sito di Sardegna Lavoro seguendo le modalità descritte del seguente link .

È possibile leggere l’annuncio di lavoro completo cliccando qui .

Sabato, 24 febbraio 2024

