Oristano

La dottoressa Maura Lazzari ha salutato le famiglie, la Asl 5 dovrà trovare un sostituto

Sono circa 800 i bambini di Oristano che a fine mese perderanno la pediatra di riferimento. Dopo circa 4 anni, la dottoressa Maura Lazzari lascia infatti la città e torna a Cagliari. Lei stessa ha comunicato il trasferimento in una comunicazione alle famiglie dei piccoli assistiti, attraverso l’app “Miopediatra”.

Un messaggio che ha gettato nell’angoscia qualche genitore. “Avevamo trovato finalmente una pediatra dopo avere perso la precedente, due anni fa”, dice il padre di un bimbo di 10 anni, “e ora dobbiamo sperare di trovarne un’altra, ma non sarà facile, perché quasi tutte le altre dottoresse hanno già il numero massimo di pazienti e non ne possono accettare altri”.

Nel suo messaggio la dottoressa Lazzari, nel ringraziare tutti per l’affetto ricevuto in questi anni, dice di essere “dispiaciuta” di creare un tale disagio, ma fiduciosa circa la volontà della Asl di pubblicare un bando per la ricerca di un sostituto.

Oggi la Asl 5 ha annunciato sul proprio sito di aver chiesto ad Ares Sardegna la pubblicazione di un bando per l’assegnazione di un incarico provvisorio per un pediatra di libera scelta per l’ambito 1 (che comprende Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Cabras e Villaurbana), proprio per sostituire la dottoressa Lazzari, che lascerà il servizio il 29 febbraio.

“Come sempre accade”, scrivono dalla direzione generale della Asl di Oristano, “non appena riceviamo la comunicazione di un trasferimento o di un pensionamento di un medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta chiediamo immediatamente ad Ares Sardegna la pubblicazione di un bando per un incarico provvisorio. Confidiamo che nelle prossime settimane arrivino diverse candidature e si possa così garantire un servizio di assistenza sanitaria puntuale e continuo ai piccoli pazienti e alle famiglie di questi otto Comuni”.

L’Ares intanto ha pubblicato il bando per trovare un sostituto della dottoressa Elisabetta Carta, che opera nel distretto di Ghilarza e Bosa e andrà in pensione dal 1° aprile. Una ricerca che si annuncia non semplice, anche perché la retribuzione prevista per un incarico provvisorio è molto inferiore a quella del pediatra titolare.

Un avviso simile pubblicato l’anno scorso per il distretto di Ales-Terralba era andato deserto e così alle famiglie nei sette comuni rimasti senza pediatra la Asl ha indicato la possibilità di fare riferimento, ma solo per due giorni alla settimana, alla pediatra del consultorio familiare di Mogoro.

Giovedì, 1 febbraio 2024