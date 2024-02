Oristano

Nuovo servizio annunciato dalla Asl. Domani cambio di orario per l’Ascot di San Vero Milis

Dopo Siris, un altro nuovo servizio per i pazienti fragili in Marmilla. A Pompu, nell’ambulatorio in piazza Capitano Leo, venerdì 9 febbraio sarà presente dalle 15 alle 17 un medico a disposizione dei pazienti fragili e non autosufficienti del paese, che non possono viaggiare per raggiungere gli ASCoT di Masullas o Gonnoscodina.

Lo hanno reso noto la direzione generale della Asl 5 e l’ufficio di integrazione ospedale-territorio, spiegando che “le date di apertura successive saranno comunicate nelle prossime settimane”.

La Asl ha comunicato anche una variazione relativa all’Ascot di San Vero Milis: l’ambulatorio di via Santa Barbara 13 solo domani (venerdì 2 febbraio) sarà aperto dalle 16 alle 19.

Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di base a San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia.

Giovedì, 1 febbraio 2024