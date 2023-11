Una chiusura e un cambio d’orario per gli ASCoT di Ghilarza e Simaxis

Oristano

Annuncio della Asl 5 di Oristano

Variazioni nei turni e negli orari degli ambulatori territoriali straordinari della provincia: interessati Ghilarza e Simaxis.

Oggi – martedì 21 novembre – l’ASCoT di Ghilarza, ospitato nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu, rimarrà chiuso per indisponibilità del medico.

Venerdì 24 novembre – e solo per quella giornata – una variazione d’orario per l’ASCoT di Simaxis, in via Brancaleone Doria, il cui turno sarà attivo dalle ore 14 alle ore 19. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Simaxis, Ollastra, Siamaggiore, Villanova Truschedu, Solarussa e Zerfaliu.

Sono 24 gli Ascot nella provincia di Oristano: Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana e Zeddiani.

I cittadini privi del medico di famiglia, possono recarsi con muniti di tessera sanitaria presso le strutture (nei giorni e negli orari pubblicati sul sito asl5oristano.it) per ottenere gratuitamente prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali.

Martedì, 21 novembre 2023