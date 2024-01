Oristano

Annuncio dell’Asl 5

“Grazie a una nuova adesione il numero dei medici in servizio nel punto di guardia medica di Oristano è salito a quattro. Questo consente di definire una turnistica con due medici in servizio in contemporanea nello stesso turno”. Lo ha annunciato la direzione generale della Asl di Oristano.

Per il mese di febbraio i turni coperti saranno quindi otto.

Mercoledì, 31 gennaio 2024