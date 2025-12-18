Gran finale per ' Un Professore 3 ', la fortunata serie in onda oggi su Rai1, alle 21.30, per gli ultimi due episodi intitolati 'Buddha' e 'L'esame' . A salutare il pubblico, a poche ore dall'ultima puntata, è lo stesso Alessandro Gassmann-Dante (il prof che interpreta) su Instagram. "Questa sera chiudiamo la terza stagione - scrive -. Davvero grazie per il calore e l’affetto che ricevo per questo personaggio. Il nostro lavoro consiste nel fingere di essere qualcun altro, ma abbiamo bisogno che voi fingiate di credere che noi lo siamo veramente. In questo caso, un po’, ci ho creduto anche io. Grazie davvero e buon Natale!!! Dante".

Secondo le anticipazioni, questa sera gli studenti del liceo Da Vinci faranno una visita a sorpresa al loro prof. per convincerlo a rivedere la sua scelta di lasciare l'insegnamento. Greta sta meglio e stringe con Dante un patto: tornerà a scuola solo se anche lui farà lo stesso. Manuel, vedendo la madre in difficoltà, decide di prendere l'iniziativa e rivelare al professore il segreto che Anita non riesce a confessargli. E Anita e Dante, finalmente, si parlano davvero. Mesi dopo, è il momento dell'esame di maturità e i ragazzi devono affrontare le loro paure. Dante, ancora una volta, sosterrà la sua 5a B fino al grande giorno.