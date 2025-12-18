Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, andrà a una mostra sulla Bibbia
Il santo padre Leone XIV è arrivato in piazza della Minerva, accolto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il pontefice visiterà la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este, ospitata nella biblioteca del Senato. Notevoli le misure di sicurezza in piazza per la visita improvvisa. Tante le forze di polizia, ma anche i cronisti e le televisioni presenti.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie