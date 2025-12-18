"Ho passato tutta la mia vita sperando che questo giorno non arrivasse mai". Con queste parole Rocco Hunt ha annunciato sui social la scomparsa del nonno paterno, Rocco Pagliarulo, figura centrale e molto importante della sua vita e da cui il rapper ha preso il nome di battesimo.

In un lungo e toccante post condiviso sui social, l'artista salentino ha detto addio al nonno rendendogli omaggio: "Avrei voluto fare un patto con Dio per averti ancora qualche ora in più. Nonno, io ho l’onore di chiamarmi col tuo nome, ma onestamente non mi sono mai sentito all’altezza".

Hunt ha ricordato le fatiche fatte dal nonno per la sua famiglia con parole piene di riconoscenza: "Le tue mani hanno lavorato duramente per la nostra famiglia ed è grazie a te se oggi siamo ciò che siamo. Quanta fatica hanno fatto le tue mani. Ho avuto la fortuna di averti vissuto pienamente, e tu hai avuto la fortuna di arrivare ai tuoi ultimi giorni senza rimpiangere nulla".

Il cantautore ha ricordato poi il legame profondo con il nonno: "Hai lottato fino alla fine e il tuo ricordo resterà scolpito nel cuore di chi ha vissuto anche solo una piccola parte della tua grandissima storia. Mi mancherà venire a casa e trovarti sempre pronto a prepararmi qualcosa da mangiare. Mi mancheranno i tuoi consigli preziosi, la tua esperienza, la tua presenza piena d’orgoglio in prima fila ai miei concerti. Mi mancheranno i tuoi occhi lucidi ogni volta che mi vedevi in TV o quando qualcuno ti parlava di me".