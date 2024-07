Un nuovo mega impianto fotovoltaico nelle campagne di Macomer

La recente approvazione per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico nella zona di Macomer ha sollevato non poche polemiche. Nonostante il terreno destinato all’impianto rientri ufficialmente nell’area industriale, la scelta della sua ubicazione solleva seri interrogativi in merito alla tutela del patrimonio archeologico locale. La zona circostante l’impianto, infatti, racchiude un ricchissimo tessuto di siti storici di inestimabile valore culturale. Nel raggio di appena quattro chilometri si trovano la Tomba dei Giganti Santu Bainzu, il Nuraghe Imbertide e l’annessa tomba dei giganti, la Tomba dei Giganti Putzu o Bussola, il Nuraghe Tintirrios e le Domus de Janas Cobercada. Questi siti, testimonianze preziose della civiltà nuragica e delle antiche popolazioni sarde, rappresentano un patrimonio che merita la massima protezione e valorizzazione. Se da un lato l’installazione di un impianto fotovoltaico risponde alla crescente necessità di fonti energetiche rinnovabili, dall’altro la sua collocazione in una zona così ricca di storia appare quantomeno discutibile. Il rischio di compromettere il contesto ambientale e paesaggistico, oltre alla possibile interferenza con eventuali nuovi ritrovamenti

