Un nuovo medico di base prende servizio a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia

Oristano

Fino a mille pazienti per la dottoressa Silvia Miscali



In arrivo a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia un nuovo medico di base: la dottoressa Silvia Miscali aprirà il suo ambulatorio nei tre paesi e potrà accogliere sino a 1000 pazienti, a partire da lunedì 11 marzo.Lo ha annunciato la Asl 5.

L’ambulatorio di Villaurbana, in via Otorino Angius 5, aprirà il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì e venerdì dalle 16 alle 18; quello di Siamanna, in via Emilio Lussu 5, il lunedì dalle 10 alle 12; infine l’ambulatorio di Siapiccia, in via Marconi 15, il mercoledì dalle 11 alle 13.

I pazienti attualmente in carico al medico che dalla settimana prossima presterà servizio in un altro ambito non dovranno preoccuparsi di fare una nuova scelta: saranno trasferiti automaticamente alla dottoressa Miscali.

Il nuovo medico di base ha messo a disposizione dei pazienti il numero di telefono 351.7358452 e la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Mercoledì, 6 marzo 2024

commenta

Fonte: Link Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie