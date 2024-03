Su Gazetinu, mèrcuris 6 de martzu de su 2024

Is istudiantes si cumportant segundu sa Natura – Fintzas unos 3.500 dischentes de is iscolas primàrgias de Sardigna amegant de iscobèrrere sa biomimesi, sa disciplina chi istùdiat su cumportamentu e is piessignos de is matas, de is animales e de is ecosistemas pro megiorare e fàghere prus sustenìbiles is fainas e is tecnologias de s’òmine. Custa oportunidade de istùdiu si-dd’at oferta su programma gratis de educatzione ambientale e a sa sustenibilidade “Mi pigo Incuru de Tue”, cuncordadu dae su WWF Itàlia e Regina (Grupu Sofidel) chi tenet sa punna de imparare a is giòvanos a “Si Cumportare Segundu sa Natura”.

A livellu natzionale is istudiantes chi ddoe pigant parte sunt 113 mìgia, chi istùdiant in prus de 1.300 iscolas primàrgias italianas. Custa partetzipatzione manna, a 5 meses dae s’abertura de is iscritziones, cunfirmat su sutzessu de su progetu didàticu chi dae deghe annos faghet a connòschere a is generatziones noas is chistiones de sa sustenibilidade, cun un’atentu particulare a is punnas de s’Agenda 2023 de s’ONU.

Is mòdulos de su caminu didàticu sunt chimbe, cun ischedas de aprofundamentu, fainas pràticas e de laboratòriu e giogos in sa retza. Is pitzocheddos chi ddoe