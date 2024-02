Cronaca Operazione dei carabinieri

La droga e il materiale sequestrati dai carabinieri

Oristano

Operazione dei carabinieri

Un arresto da parte dei carabinieri di Oristano che hanno scoperto un laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti in un capannone industriale in disuso.

L’operazione nei giorni scorsi, quando in città si festeggiava per la Sartiglia.

I militari della Compagnia di Oristano, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti un uomo di 49 anni, disoccupato ed incensurato.

Nel corso di una perquisizione in un ex stabilimento industriale di Fenosu, i carabinieri hanno rinvenuto un laboratorio per la coltivazione illegale di “cannabis”.

All’interno dell’edificio sono stati sequestrati 810 grammi di marijuana, fertilizzanti per la coltivazione delle piante e il materiale per il confezionamento.

Il laboratorio clandestino era attrezzato con lampade alogene, incubatrici e tutto il necessario per la coltivazione e la lavorazione dello stupefacente.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Oristano.

Venerdì, 16 febbraio 2024

