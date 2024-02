Oristano

Iniziativa pubblica

“La sanità in Sardegna è disastrata. Dall’isola parte un grido d’allarme, di disperazione e di dolore che si leva in tutta Italia”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, stasera a Oristano per partecipare a un incontro pubblico all’Hostel Rodia, insieme ad Alessandra Todde, candidata del campo largo alla presidenza della Regione alle elezioni del 25 febbraio, presenti i candidati e tanti militanti del Movimento 5 Stelle.

“Non possiamo accettare che in Italia ci siano cittadini di fascia A, altri di fascia B e C”, ha proseguito il deputato pentastellato. “Qui c’è un problema serio perché il 16% dei sardi rinuncia alle cure sanitarie. Abbiamo un 40% di scoperture di medici di base, il primo presidio per garantire cure ai cittadini. Si utilizzino le risorse del Pnrr per rafforzare la medicina territoriale e per rendere più appetibili le professioni ospedaliere”.

“Oggi in Sardegna abbiamo incontrato persone che per una visita pediatrica devono percorrere 150 chilometri in auto, per un esame radiologico devono attendere 500 giorni. Non possiamo andare avanti così”, ha dichiarato Conte, “abbiamo bisogno di un governo nazionale e di governi regionali che abbiano a cuore il tema della sanità. Parliamo di un diritto fondamentale per tutti i cittadini: gli italiani e i sardi non meritano questo, dopo una esperienza così dura come la pandemia. Chi oggi è al governo”, ha attaccato il presidente del Movimento 5 Stelle, “non ha imparato alcuna lezione dall’emergenza Covid. Prima hanno cavalcato la protesta, dicendo tutto e il contrario di tutto, e ora che sono in maggioranza si concentrano sulla Commissione parlamentare Covid per attaccare me, Roberto Speranza e gli altri ex ministri. Non hanno nessun ritegno né considerazione per i diritti dei cittadini italiani”.

Conte ha poi ribadito la necessità di un modello di sanità che guardi al pubblico. “Solo il pubblico offre prestazioni per tutti i cittadini, anche quelle prestazioni meno redditizie economicamente. Non demonizziamo il privato”, ha dichiarato il presidente pentastellato, “ma questo deve intervenire solo quando non c’è possibilità di un presidio sanitario pubblico. Invece il governo sta realizzando un disegno diverso, immettendo tetti di spesa sulla sanità pubblica”.

Da Giuseppe Conte è quindi arrivato un invito al voto ai sardi. “Auspichiamo che ci sia la possibilità di voltare pagina. Crediamo che Todde sia la candidata più indicata per competenza e capacità. Alessandra interpreta una voglia di cambiamento di tante forze civiche”. Infine anche un passaggio sulla scuola. “Il governo regionale è responsabile di un piano di dimensionamento dell’istruzione. Occorre un governo che sappia capire l’importanza dei presidi scolastici e sanitari: tutti devono avere diritto a prestazioni di qualità”.

Da Oristano è intervenuta anche Alessandra Todde. “In oltre 85 tappe di questa campagna elettorale”, ha dichiarato la candidata del campo largo, “ho visitato tante piccole comunità sarde che vivono una situazione di disagio in termini di sanità, istruzione e trasporti. È necessario più che mai un cambiamento. Il fatto che il Consiglio dei ministri abbia impugnato l’ultima variazione del bilancio regionale è la fotografia dell’attuale maggioranza che non è stata capace di governare”.

“Oristano”, ha concluso Todde, “è la patria di una grande giudicessa, Eleonora d’Arborea. Ricordiamoci da dove veniamo e l’eredità che dobbiamo portare avanti nei confronti dei nostri figli. Non abbiamo paura di difendere la nostra terra”.