Un nuovo concorso per il Corpo della Guardia di Finanza. Sul portale concorsi online del Corpo (https://concorsi.gdf.gov.it) è stato pubblicato il bando – per titoli ed esami – per il reclutamento di 12 tenenti in servizio permanente effettivo nel “ruolo tecnico-logistico-amministrativo”.

I posti sono ripartiti tra le sette specialità: due per amministrazione; due per telematica; due per infrastrutture; uno per motorizzazione-settore terrestre; uno per motorizzazione-settore navale; due per sanità e due per veterinaria.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1° gennaio 2024, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di età (siano quindi nati in data non antecedente al 1° gennaio 1992), e alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso siano in possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente, in discipline attinenti alla specialità per la quale si concorre.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le 12 del 2 marzo, deve essere compilata esclusivamente in via telematica mediante la procedura guidata disponibile sul portale concorsi on line sul sito concorsi.gdf.gov.it .

I concorrenti devono munirsi di uno degli strumenti di autenticazione quali il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o altresì il Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” che richiede la CIE, la carta d’identità elettronica rilasciata dal Comune di residenza.

Ulteriori informazioni sul concorso e i relativi esiti potranno essere reperiti sul portale concorsi.gdf.gov.it e tramite l’app mobile “GdF concorsi”, disponibile su Google Play e App Store, oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul portale.

Sabato, 17 febbraio 2024