- ULASSAI, 20 MAG - Festival dei Tacchi - il teatro nel paesaggio 27/a edizione va in scena a Jerzu e Ulassai, dal 3 al 9 agosto. Sette giorni 'In corsa con il coraggio', filo conduttore scelto dal Cada Die, da 44 anni dedita a progetti teatrali di ricerca, impegno civile e riflessione su temi attuali. Tra i protagonisti Giuliana Musso, Dario Vergassola, Paolo Rossi, Giuseppe Cederna, Max Paiella, Daria Paoletta, Silvia Montagnini e Roberto Mercadini. Sette giornate con 19 spettacoli, 15 tra attori e attrici, 6 musicisti, 3 laboratori, presentazioni di libri, 7 palcoscenici naturali e urbani.
Giuseppe Cederna omaggia Gianni Rodari in Non
perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo; Roberto
Mercadini con Animali umani riflette sulle trasformazioni
dell'epopea della nostra specie in relazione al mondo naturale,
Dario Vergassola in Storie sconcertanti affronta con ironia la
crisi ambientale estendendo la sua satira al mondo animale. Max
Paiella in Porta pazienza, Max e Paz, celebra a 70 anni dalla
nascita, il genio rivoluzionario e l'eredità artistica di Andrea
Pazienza tra musica e satira. La rassegna celebra la resilienza
femminile e l'emancipazione con Silvia Elena Montagnini in A tutta
controvento, incentrato sulla straordinaria vita della ciclista
Maria Canins. La rilettura del mito e la violenza di genere sono al
centro di Maledetta primavera di Daria Paoletta, potente
riscrittura del mito di Proserpina, lo smarrimento del presente
viene esorcizzato attraverso la risata liberatoria e le canzonacce
popolari nello spettacolo di Paolo Rossi, con Caterina Gabanella e
Emanuele Dell'Aquila.
In scena poi Giuliana Musso in Qualcosa
d'invisibile, concerto per theremin, pianoforte e parole che indaga
la vita avventurosa dello scienziato Lev Termen e l'invisibile
sentimento che muove il destino umano. Incanti, diretto da
Francesca Pani riscopre il sapere contadino e le radici...