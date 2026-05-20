Al via Milan Longevity Summit, 4 giorni su longevità e One Health Economy

(Adnkronos) - Ha preso il via oggi il Milan Longevity Summit 2026, la piattaforma internazionale che, attraverso il concetto di One Health, mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. Per 4 giorni, all'Allianz MiCo, il summit trasformerà Milano in un laboratorio internazionale dedicato alla longevità e alla One Health Economy, attraverso un programma multidisciplinare che intreccia ricerca scientifica, salute, innovazione, finanza, tecnologia e trasformazione sociale. Dopo il saluto di benvenuto di Sharon Cittone, Ceo ed Executive Director del Milan Longevity Summit, e Marilena Citelli Francese, presidente di BrainCircle Italia, ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, demanio e piano straordinario casa del Comune di Milano. L'edizione 2026 - informa una nota - rafforza la vocazione internazionale dell'evento e si articola con panel, conferenze, keynote e sessioni dedicate su temi che spaziano dalla governance ai nuovi modelli economici e finanziari, fino all'innovazione tecnologica, dall'intelligenza artificiale alla biologia dell'invecchiamento, dalla medicina rigenerativa alla prevenzione e alle neuroscienze, fino all'impatto della longevità su società, lavoro e qualità della vita. Il programma si sviluppa attraverso 4 palchi principali (Longevity - Sciences and Research; Prosperity - Policy & Investment; Vitality - Market & Industry; e Humanity - People & Society ) che riflettono le dimensioni chiave della One Health Economy.

Accanto ai contenuti scientifici e istituzionali - spiegano gli organizzatori - il summit ospita sessioni B2B, innovation challenge, startup competition, workshop e momenti di networking, con la partecipazione di startup, investitori, imprese, università, centri di ricerca e organizzazioni internazionali impegnate nello sviluppo di nuovi modelli orientati alla salute, alla prevenzione e alla sostenibilità di lungo periodo. Tra i protagonisti dell'edizione 2026, un parterre internazionale di scienziati, Ceo, investitori e policy maker, tra cui il premio Nobel per la Medicina Thomas Südhof; Susana Muhamad, ex ministra dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile della Colombia ed ex presidente della Cop16; Sally Uren, presidente di Forum for the Future; Daniela Ibarra-Howell, Ceo e co-founder del Savory Institute; Kira Fortune, Regional Advisor Healthy Cities, Health Promotion and Wellbeing, World Health Organization; Carlo Ratti, professore presso il Massachusetts Institute of Technology; David Furman, professore associato e direttore del Buck Institute e Jay Olshansky, professore presso la Scuola di Sanità pubblica dell'università dell'Illinois a Chicago.

All'interno del Milan Longevity Summit, l'Innovation Arena sarà il cuore delle iniziative dedicate all'innovazione, all'imprenditorialità e al confronto tra aziende, startup e mondo della ricerca. Nella lounge Fineco, Platinum Partner del summit, si terranno incontri dedicati ai temi della longevità economica, dell'innovazione e dell'educazione finanziaria. Tra gli appuntamenti, la deep dive con John Fullerton, l'Innovation challenge 'Il costo invisibile della longevità' e 2 workshop di educazione finanziaria dal titolo 'Il futuro cambia: strategie per gestire il tuo capitale ad ogni età', con l'intervento di Roberto Fuccaro, Business Trainer di Fineco.

Il 21 maggio - riferiscono ancora gli organizzatori - Virgin Active promuove 'I luoghi della longevità', un confronto tra esperti sul rapporto tra benessere, relazioni, città e qualità della vita. In occasione dell'evento, il brand presenta una nuova ricerca che esplora dove e come gli italiani immaginano oggi la longevità, tra attività fisica, community e nuovi luoghi del vivere bene nel tempo. Intervengono Nic Palmarini, direttore del National Innovation Centre for Ageing (Uk) e co-founder dell’Edelman Longevity Lab; Valerio Solari, Longevity Doctor e divulgatore scientifico sui social; Felipe Crivelenti, Head of Brand Virgin Active Italia; Enrico Salvatore Murgia, sindaco di Seulo, uno dei territori simbolo delle Blue Zones italiane.

Spazio anche alle startup con la challenge organizzata da Startupbootcamp e Feat, articolata in 2 giornate in formato hackathon e culminante in una Startup Pitch Competition che vedrà protagoniste 15 startup impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori della salute, della tecnologia e della longevity economy. Numerosi anche i panel scientifici e divulgativi, tra cui quello promosso da Named Group dal titolo 'Italian Longevity: from data to translational approaches and clinical strategies', insieme agli incontri organizzati da Linfit, Gessi e Vita Health. L'Innovation Arena ospiterà inoltre la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Longevitas, promosso dalla Fondazione Longevitas e dedicato a laureandi e neolaureati delle università italiane impegnati sui temi dell’invecchiamento attivo e della qualità della vita.

La giornata conclusiva del summit sarà aperta a tutti e ospiterà appuntamenti dedicati alla divulgazione e al coinvolgimento della cittadinanza. Tra questi, la sessione internazionale 'Longevity by Design: Building Community-Based Brain Capital', promossa da Aism - Associazione italiana sclerosi multipla e Milan Longevity Summit, dedicata al ruolo della salute del cervello e delle competenze cognitive nelle società che invecchiano. Al centro del confronto il concetto di 'Brain Capital', inteso come l'insieme di salute del cervello, capacità cognitive, competenze e resilienza individuale e collettiva. Nel corso della sessione sarà presentato il Brain Capital for Longevity Action Plan, un piano d'azione globale volto a definire una strategia condivisa per promuovere longevità in salute e prosperità nel lungo periodo. Sempre nell'ambito del summit, Aism porterà al Mico 'PortrAIts', una mostra itinerante dedicata ai sintomi invisibili della sclerosi multipla, realizzata con un uso etico dell'intelligenza artificiale e visitabile per tutta la durata dell’evento. Con lo Youth Takeover, il Milan Longevity Summit affida la chiusura della manifestazione alle nuove generazioni. Il 23 maggio il palco principale sarà interamente dedicato agli under 28 chiamati a condividere idee, proposte e visioni sui grandi temi che stanno ridefinendo il futuro delle nostre società. I giovani avranno l'opportunità di intervenire davanti a Ceo, premi Nobel, scienziati, investitori e policy maker provenienti da tutto il mondo, in un confronto che riconosce ai giovani un ruolo centrale nella costruzione del futuro. In anteprima esclusiva - evidenziano gli organizzatori - per i partecipanti al summit è inoltre previsto, presso lo stand SoLongevity, un firmacopie del libro 'Saremo tutti centenari', scritto da Alberto Beretta, direttore scientifico di SoLongevity e presidente del comitato scientifico del Milan Longevity Summit, edito da La nave di Teseo.

Per la prima volta nella storia umana - riporta la nota - vivere cent'anni non è più un'eccezione, ma una prospettiva concreta e il volume spiega come affrontarla al meglio. Nutrizione, esercizio fisico, genetica, medicina di precisione e molecole naturali: il libro offre strumenti concreti e scientificamente fondati per invecchiare in salute, a partire da oggi. Sarà inoltre presentato il nuovo libro di John Fullerton 'Regenerative Economics: Revolutionary Thinking for the World in Crisis', pubblicato da New Society Publishers. Nel volume, Fullerton delinea una visione innovativa dell'economia come organismo vivente intelligente, capace di adattarsi ed evolvere secondo i principi che regolano tutti i sistemi naturali. Un approccio scientificamente fondato che individua le cause profonde della crisi climatica, della perdita di biodiversità e delle crescenti disuguaglianze, proponendo un percorso concreto verso un modello economico orientato alla salute dei sistemi viventi, al benessere umano e a un futuro più equo e sostenibile.

Al di fuori dello spazio espositivo del MiCo, Il summit si apre anche alla città, con la BrainSpace House promossa da Lundbeck Italia. Tre diverse houses dedicate alla salute del cervello, esperienza gratuita e aperta al pubblico dal 20 al 23 maggio, in Piazza XXV Aprile a Milano.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti: Alberto Beretta, presidente del Comitato scientifico del summit e, con un videomessaggio, Giovanni Leonardi, capo del Dipartimento della Salute umana, della Salute animale e dell'Ecosistema (One Health) e dei Rapporti internazionali del ministero della Salute, e padre Alberto Carrara, presidente dell'Istituto internazionale di neurobioetica, promotore del Vatican Longevity Summit. A seguire, il keynote di John Fullerton, Founder e President del Capital Institute, tra i principali teorici della finanza rigenerativa a livello internazionale, moderato da Alessandra Perrazzelli, direttore Scientifico del Center for Digital Regulation Strategy e Visiting Professor presso il Politecnico di Milano.