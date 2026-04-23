Uilm, Alessandro Andreatta confermato segretario generale in Sardegna - Notizie

"Dobbiamo rilanciare l'industria in Sardegna, risolvere la crisi strutturale persistente che colpisce duramente poli come il Sulcis-Iglesiente e Macchiareddu. Sembra impresa impossibile che le vertenze storiche sarde possano trovare soluzione ora, o in un prossimo futuro, attraverso i consueti tavoli istituzionali, se questi ultimi non sono espressione di definite e ambiziose strategie di rilancio del comparto industriale. Adesso occorre una visione nuova". Lo ha detto Alessandro Andreatta, rieletto segretario generale della Uilm Sardegna durante il congresso che si è tenuto in mattinata al Lazzaretto di Cagliari. Presente il segretario nazionale della Uilm Guglielmo Gambardella, la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru e le altre componenti della segreteria regionale Elena Carta e Carla Meloni. Accanto ad Andreatta sono stati eletti Ezio Mura, Gavino Doppiu, Paolo Serra, Renato Tocco e Maurizio Tidu.Nel corso del suo intervento il segretario regionale ha parlato dell'attuale situazione, definendolo "disordine mondiale". Una situazione che ha forti ricadute sulla Sardegna.Il segretario ha ricordato i dati incoraggianti del 2025 "con crescita del Pil, con il turismo che faceva da traino assieme al Terziario ed ai Servizi e con dati incoraggianti sull'occupazione (14.000 unità nel 2024-2025) e un tasso di disoccupazione all'8,3%, ma un settore industriale sempre in grande sofferenza". Ma l'inizio del 2026 ha cambiato le cose: "Con l'aria che tira sembra difficile pensare ad una inversione di tendenza relativamente alla desertificazione del tessuto industriale isolano - ha detto Andreatta -. È vero non vi è un legame diretto tra la desertificazione industriale sarda e l'attuale situazione geopolitica e la correlata crisi energetica, ma è altrettanto vero che l'attuale situazione di caos imperante rende ulteriormente complessa la gestione di una crisi strutturale persistente".In questo contesto "la Uilm Sardegna si sforza di costruire una organizzazione...

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