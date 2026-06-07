Apre a Elmas il Fass Centre, nuovo polo commerciale con un parco - Notizie

Cinquantamila metri quadrati, con ampie aree dedicate a food, tempo libero e intrattenimento.Apre ufficialmente martedì 9 giugno a Elmas, a pochi minuti dall'aeroporto e da Cagliari, il Fass Shopping Centre, polo commerciale ma anche progetto di rigenerazione urbana e sociale.Tra le insegne, insieme a Ikea e Leroy Merlin anche Cisalfa, Maisonsdu Monde, Eurospin, Trony, Piazza Italia, Scarpe&Scarpe, NewYorker, Lot of Games, Roadhouse, CalaveraRestaurant, Old Wild West, Burger King e Popeyes Louisiana Kitchen, presente per la prima volta in Sardegna.Grande attenzione alla qualità della vita e al benessere con il Fass Green Park: oltre 7 ettari di verde urbano con più di 700 alberi e arbusti, olivi secolari, percorsi esperienziali dedicati alle essenze sarde, aree per attività fisica, spazi gioco per bambini, piste ciclabili e percorsi pedonali integrati con Elmas e Cagliari. Nel complesso ci sarà anche la torre luminosa indoor più grande d'Italia nei centri commerciali, con oltre 160 metri quadrati di superficie Led, accompagnata da un innovativo sistema di monitor e totem digitali per offrire servizi comunicativi immersivi.Per celebrare questa nuova apertura il Fass Shopping Centre inaugurerà ufficialmente i suoi spazi con una giornata evento articolata in due momenti distinti. La mattina sarà dedicata a una esclusiva inaugurazione privata e istituzionale riservata ad autorità, partner e rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale che hanno contribuito alla nascita del progetto.Alle 12 il centro aprirà ufficialmente le porte al pubblico con una festa collettiva pensata per coinvolgere tutta la comunità.La colonna sonora sarà affidata a Moses, artista e music ambassador del Fass Shopping Centre.L'inaugurazione del 9 giugno sarà soltanto il primo capitolo di un mese interamente dedicato agli eventi, con spettacoli, attività culturali, intrattenimento e...

Leggi tutto su Ansa Sardegna