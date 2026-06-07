Cinquantamila metri quadrati, con ampie aree dedicate a food, tempo libero e intrattenimento.
Apre ufficialmente martedì 9 giugno a Elmas, a
pochi minuti dall'aeroporto e da Cagliari, il Fass Shopping Centre,
polo commerciale ma anche progetto di rigenerazione urbana e
sociale.
Tra le insegne, insieme a Ikea e Leroy Merlin
anche Cisalfa, Maisonsdu Monde, Eurospin, Trony, Piazza Italia,
Scarpe&Scarpe, NewYorker, Lot of Games, Roadhouse,
CalaveraRestaurant, Old Wild West, Burger King e Popeyes Louisiana
Kitchen, presente per la prima volta in Sardegna.
Grande attenzione alla qualità della vita e al
benessere con il Fass Green Park: oltre 7 ettari di verde urbano
con più di 700 alberi e arbusti, olivi secolari, percorsi
esperienziali dedicati alle essenze sarde, aree per attività
fisica, spazi gioco per bambini, piste ciclabili e percorsi
pedonali integrati con Elmas e Cagliari. Nel complesso ci sarà
anche la torre luminosa indoor più grande d'Italia nei centri
commerciali, con oltre 160 metri quadrati di superficie Led,
accompagnata da un innovativo sistema di monitor e totem digitali
per offrire servizi comunicativi immersivi.
Per celebrare questa nuova apertura il Fass
Shopping Centre inaugurerà ufficialmente i suoi spazi con una
giornata evento articolata in due momenti distinti. La mattina sarà
dedicata a una esclusiva inaugurazione privata e istituzionale
riservata ad autorità, partner e rappresentanti del mondo economico
e imprenditoriale che hanno contribuito alla nascita del
progetto.
Alle 12 il centro aprirà ufficialmente le porte
al pubblico con una festa collettiva pensata per coinvolgere tutta
la comunità.
La colonna sonora sarà affidata a Moses, artista
e music ambassador del Fass Shopping Centre.
L'inaugurazione del 9 giugno sarà soltanto il
primo capitolo di un mese interamente dedicato agli eventi, con
spettacoli, attività culturali, intrattenimento e...