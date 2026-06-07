(Adnkronos) - Il Gp di Monaco sospeso a 10 giri dalla fine con l'esposizione della bandiera rossa. Poi, dopo mezz'ora abbondante, una nuova partenza. Al momento dello stop Kimi Antonelli - alla fine vincitore della gara - era in testa con la Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Out Charles Leclerc, finito contro il muro alla Rascasse con la sua Ferrari. La decisione dei commissari di gara è legata alle condizioni della pista alla Anthony Noghes, l'ultima curva del circuito. E' stato segnalato un deterioramento del manto stradale, con la formazione di una sorta di 'cratere'. Gli addetti sono intervenuti per rimuovere detriti e frammenti di pneumatici dopo gli incidenti occorsi a Lance Stroll e Charles Leclerc. Dopo mezz'ora abbondante di attesa, la gara è ripresa con una nuova partenza 'classica' dalla griglia. Antonelli ha difeso la prima posizione fino al traguardo, Hamilton ha chiuso al secondo posto.