"Quasi due ore e mezza d'attesa in media all'interno dei pronto
soccorso dell'Isola, oltre 496mila accessi nel 2025 e 242 ingressi
in pronto soccorso ogni mille abitanti che piazza l'Isola al
penultimo posto in Italia".
È la fotografia dei pronto soccorso della
Sardegna, realizzata da uno studio della Uil Fp, dalla quale
"emergono elementi di riflessione e preoccupazione, la situazione
dei pronto soccorso è drammatica". Lo sostengono il segretario
generale regionale Mimmo Foddis, il segretario organizzativo
regionale Massimo Marceddu, il segretario regionale Fabio Sanna e
il coordinatore regionale medici Giovanni Pinna.
Dall'analisi emerge che oltre la metà degli
accessi è costituito dai cosiddetti codici minori, che dovrebbero
essere gestiti in altri contesti. Solo il 15% dei pazienti che
finiscono in ospedale viene ricoverato, il 52% viene rinviato a
casa. Il tempo d'attesa in pronto soccorso è di 205 minuti, "tra i
più alti d'Italia", ribadiscono dalla Uil Fp. Lo studio condotto
dal sindacato si concentra poi sui numeri mettendo a confronto gli
accessi prima della riforma della rete ospedaliera del 2017 e oggi
dal quale emerge un aumento del'8%: si è passati da circa 460mila a
496mila. La concentrazione maggiore si registra sulle 2 grandi aree
urbane di Sassari con 205.000 circa e Cagliari con 190.000 circa,
contro il dato precedente di 145mila del Nord Sardegna (crescita
oggi del 45% circa), i 220mila del Sud Sardegna contro i 190mila di
oggi, pari a una decrescita del 10%.
"Dall'analisi emerge una stretta correlazione
tra il taglio dei posti letto in alcune specialistiche su Cagliari
- sostiene la Uil Fp - in modo particolare ortopedia e
traumatologia passata da 140 posti letto a 70 attuali , e
l'internistica , che ha visto, un netto ridimensionamento. Tale
fatto crea un collo d'imbuto...
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