(di Stefano Ambu) - CAGLIARI, 28 APR - Salvezza quasi raggiunta
grazie al 3-2 contro l'Atalanta. E una sorpresa: nessuno avrebbe
mai potuto immaginare, a inizio campionato, una doppietta di Paul
Mendy nella gara forse più importante dell'anno. Perché il
senegalese classe 2007 in avvio di stagione era l'attaccante
titolare. Sì, ma della Primavera. Ieri, al suo esordio dal primo
minuto, si è permesso il lusso di entrare nella storia del Cagliari
con il gol più veloce di sempre, appena 17 secondi dal fischio di
partenza. La fortuna del principiante? No, perché otto minuti dopo
ecco il bis, con una zampata di rapina su respinta di
Carnesecchi.
"Sono troppo contento, provo tanta emozione -
queste le sue dichiarazioni dopo la gara con il premio Mvp in mano
- Questa è una vittoria importante per la salvezza. Abbiamo
lavorato tanto in allenamento e quello che abbiamo provato ha
funzionato benissimo. Quando il mister mi ha detto che sarei
entrato da titolare ero contentissimo, dentro di me avevo tanta
voglia di dimostrare il mio valore a lui, ma anche alla gente di
Cagliari e ai nostri tifosi. Sono uscito perché ho sentito tirare
un po' dietro, spero però di ritornare presto in campo".
Emblematico l'abbraccio dei compagni. E i complimenti a fine
partita: "È stato bravo, si è fatto trovare pronto alla prima
partita da titolare, non è mai facile - ha detto Gaetano - Cosa gli
abbiamo detto al rientro negli spogliatoi? Gli abbiamo fatto un
bagno di birra e acqua. Paul è un ragazzo timido, riservato, ma in
campo ha dimostrato anche oggi di avere grandi qualità: il primo
giorno che si è allenato con noi dall'U20, gli ho detto subito che
vedevo in lui un grande potenziale, ha talento, può diventare un...
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