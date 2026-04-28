'La buona stella' vince la prima serata, La Ruota batte Affari Tuoi

(Adnkronos) - 'La Buona Stella' ha vinto la prima serata di ieri, 27 aprile, con il 17,3% di share. L'ultima puntata della fiction di Rai1 con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi ha incollato allo schermo 2.736.000 telespettatori. Su Canale 5, 'I Cesaroni – Il Ritorno' ha radunato 2.140.000 telespettatori, pari al 15,2%. Su La7, 'La Torre di Babele' ha totalizzato 1.024.000 telespettatori e il 5,7%.

Fuori dal podio, su Italia 1 '97 minuti' ha segnato 955.000 telespettatori e il 5,4%. Su Rete 4, 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 759.000 telespettatori e il 6,3%. Su Tv8, 'GialappaShow' ha intrattenuto 753.000 telespettatori e il 5,4%. Su Rai2, 'The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno' è stato visto da 714.000 telespettatori pari al 4,8%. Sul Nove 'Little Big Italy' ha segnato 584.000 telespettatori e il 3,5%. Su Rai3, 'Newsroom' ha ottenuto 540.000 telespettatori e il 3.9%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 5.027.000 telespettatori e il 24,2%. Su Rai1, 'Cinque Minuti' ha registrato 4.051.000 telespettatori e il 21,4%, mentre 'Affari Tuoi' 4.874.000 telespettatori e il 23,4%.