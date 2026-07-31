(Adnkronos) - La Russia continua a colpire l'Ucraina, mentre la Polonia convoca l'ambasciatore di Mosca. "Oggi il ministero degli Esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco", ha scritto su X il premier polacco Donald Tusk. Già nella giornata di ieri infatti la Polonia aveva denunciato come la Russia avesse invaso lo spazio aereo polacco.

Varsavia aveva poi confermato che a precipitare nella Polonia orientale nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 20 era stato con ogni probabilità un missile da crociera russo Kh-101 e ha reso noto che un secondo missile russo è stato considerato la notte scorsa come un potenziale rischio per la sicurezza del Paese.

Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi, venerdì 31 luglio, la morte di almeno nove persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite per il secondo giorno consecutivo nella città di Leopoli e nel villaggio di Radushne (Dnipropetrovsk), a seguito del massiccio attacco missilistico e con droni condotto dalla Russia nella notte del 30 luglio. Oltre alle oblast' di Leopoli e Dnipropetrovsk, attacchi hanno colpito anche le oblast' di Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr e Cherkasy.

La scorsa notte, le forze russe hanno utilizzato 255 droni d'attacco di tipo Shahed, secondo quanto riferito dall'aeronautica militare . La difesa aerea ucraina ne ha abbattuti 195 droni nel nord, sud ed est del paese, mentre 22 droni hanno colpito obiettivi in 14 località.