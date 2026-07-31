Una serata nel segno del funk, soul e gospel. Riflettori accesi in Piazza Duomo a Oristano domenica 2 agosto alle 22 per il live di Cory Henry & The Funk Apostles. Considerato uno dei più grandi interpreti dell'organo Hammond B-3 e delle tastiere della sua generazione Cory Henry è un compositore e performer di straordinario talento capace di coniugare virtuosismo, intensità espressiva e libertà improvvisativa senza mai perdere il contatto con il pubblico.
Con lui saranno sul palco Robert "Sput" Searight
alla batteria, Randy Runyon alla chitarra, Nick Clarke al basso,
Anthony Miller alle tastiere, con Brianna Turner e Taneka Duggan ai
cori.
Originario di Brooklyn, Cory Henry ha
conquistato notorietà internazionale come membro degli Snarky
Puppy, gruppo guidato da un altro protagonista di questa edizione
di Dromos, Michael League, contribuendo al successo della celebre
formazione prima di intraprendere, nel 2018, una carriera solista
che lo ha imposto definitivamente tra le figure più influenti della
musica contemporanea. Il suo più recente riconoscimento è il Grammy
Award per il Best Roots Gospel Album assegnato lo scorso anno a
"Church", un lavoro autobiografico che affonda le radici nella
tradizione musicale con cui è cresciuto. Un disco che racconta la
dimensione più intima dell'artista e che, accompagnato da un
documentario dedicato alla sua realizzazione, ha confermato la sua
capacità di trasformare la memoria personale in un linguaggio
universale.
Il festival prosegue il 3 agosto con la
masterclass di Andrea Cutri il 3 agosto dalle 9 al Museo Diocesano
Arborense di Oristano. L'armonia nella chitarra" è un percorso che
intreccia teoria e pratica per comprendere la costruzione di
accordi, scale e progressioni armoniche, approfondendo il rapporto
tra armonia e improvvisazione e il funzionamento delle principali
strutture della musica moderna. Un'occasione rivolta a musicisti...