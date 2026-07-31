Il funk, soul e gospel di Cory Henry al festival Dromos a Oristano - Notizie

Una serata nel segno del funk, soul e gospel. Riflettori accesi in Piazza Duomo a Oristano domenica 2 agosto alle 22 per il live di Cory Henry & The Funk Apostles. Considerato uno dei più grandi interpreti dell'organo Hammond B-3 e delle tastiere della sua generazione Cory Henry è un compositore e performer di straordinario talento capace di coniugare virtuosismo, intensità espressiva e libertà improvvisativa senza mai perdere il contatto con il pubblico.Con lui saranno sul palco Robert "Sput" Searight alla batteria, Randy Runyon alla chitarra, Nick Clarke al basso, Anthony Miller alle tastiere, con Brianna Turner e Taneka Duggan ai cori.Originario di Brooklyn, Cory Henry ha conquistato notorietà internazionale come membro degli Snarky Puppy, gruppo guidato da un altro protagonista di questa edizione di Dromos, Michael League, contribuendo al successo della celebre formazione prima di intraprendere, nel 2018, una carriera solista che lo ha imposto definitivamente tra le figure più influenti della musica contemporanea. Il suo più recente riconoscimento è il Grammy Award per il Best Roots Gospel Album assegnato lo scorso anno a "Church", un lavoro autobiografico che affonda le radici nella tradizione musicale con cui è cresciuto. Un disco che racconta la dimensione più intima dell'artista e che, accompagnato da un documentario dedicato alla sua realizzazione, ha confermato la sua capacità di trasformare la memoria personale in un linguaggio universale.Il festival prosegue il 3 agosto con la masterclass di Andrea Cutri il 3 agosto dalle 9 al Museo Diocesano Arborense di Oristano. L'armonia nella chitarra" è un percorso che intreccia teoria e pratica per comprendere la costruzione di accordi, scale e progressioni armoniche, approfondendo il rapporto tra armonia e improvvisazione e il funzionamento delle principali strutture della musica moderna. Un'occasione rivolta a musicisti...

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