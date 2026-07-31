Scoperta Piantagione di Cannabis con 1.880 Piante e Arma Clandestina: Arrestato Allevatore Incensurato

I Carabinieri della Compagnia di Ozieri, con il supporto dello Squadrone Cacciatori Sardegna di Abbasanta e di un equipaggio del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia, hanno arrestato un allevatore incensurato residente a Tula per produzione illegale di Cannabis indica e detenzione di arma clandestina.

La Scoperta della Piantagione

L'operazione è scattata a seguito di mirati servizi di osservazione che hanno permesso di documentare l'illecita attività svolta dall'uomo, che aveva allestito una vasta piantagione illegale di Cannabis di 1.880 piante in un terreno poco distante dalla propria azienda zootecnica.

L'Arma Clandestina e le Munizioni

Durante la perquisizione, all'interno dell'azienda, i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile del tipo doppietta alterato e con matricola abrasa, le cui canne parallele e il calciolo erano state tagliate artigianalmente per agevolarne l'occultabilità. Sono state inoltre trovate:

4 cartucce cal.22

2 cartucce cal.16

11 cartucce cal.12

una pistola a salve priva del prescritto tappo rosso

L'Arresto e la Convalida

L'uomo, che non ha opposto resistenza, è stato dichiarato in arresto per porto d'arma clandestina, ricettazione e produzione illegale di sostanze stupefacenti. Il Gip del Tribunale di Sassari ha convalidato l'arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla produzione di droga e al possesso illegale di armi, anche in zone rurali e agricole. L'attenzione rimane alta per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. Notizia in aggiornamento. Il procedimento penale è in fase di indagini preliminari e l'indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva. La collaborazione tra i reparti dell'Arma ha permesso di smantellare un'attività illecita di notevole portata. La lotta alla criminalità, anche in contesti apparentemente insospettabili, resta una priorità. La Guardia di Finanza e i Carabinieri continueranno a operare per prevenire e reprimere i reati. La sicurezza dei cittadini è al centro dell'azione delle forze dell'ordine.