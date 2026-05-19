(Adnkronos) - La Russia e Vladimir Putin in difficoltà, la guerra in Ucraina cambia volto. Le forze militari di Kiev e hanno guadagnato nelle ultime settimane un vantaggio tattico e tecnologico, i soldati di Mosca ormai da mesi sono bloccati. E' troppo presto per dire che la guerra ha raggiunto un punto di svolta, solo questa estate si potrà capire se questo lieve vantaggio potrà tradursi in una svolta strategica ma l'inversione di rotta è più di un'ipotesi.

La guerra per Mosca sta andando male, ma non male abbastanza da forzare la mano di Putin che non lascia trapelare segni di voler cedere di un millimetro sul suo obiettivo di sottomettere l'Ucraina. Tratti della lunga linea del fronte, quasi mille chilometri, sono ora disputati in entrambe le direzioni: una situazione diversa rispetto allo scorso anno, quando l'Ucraina era sulla difensiva quasi ovunque.

"L'Ucraina è in una posizione più forte di quanto molti avessero previsto. Ma la guerra implica diversi cicli di adattamento e la questione è ora è quella di capire se la Russia riuscirà a trovare risposte ai progressi dell'Ucraina. In questa fase della guerra, possiamo solo fare previsioni fondate di poche settimane", ha commentato Franz-Stefan Gady, analista militare e direttore di Gady Consulting, come evidenzia il Wall Street Journal.

Gli ucraini stanno procedendo a passo spedito sullo sviluppo di droni. L'aumento della loro autonomia oltre le linee è il cambiamento maggiore di questa primavera. Aumentano le dimensioni della flotta di droni a medio raggio, come gli Hornet e gli FP-2. E l'impiego della rete di satelliti Starlink, che a Mosca è stata negata di recente, insieme a sistemi di intelligenza artificiale, offre a Kiev un ulteriore vantaggio ai droni. Per questo, Kiev sta creando problemi alla logistica oltre il fronte, bombardando le infrastrutture del petrolio e obiettivi militari sempre più in profondità.

"Non stiamo solo tenendo la linea ma stiamo aumentando le pressioni", aveva commentato il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov. Morti e feriti in Russia eccedono ora i militari reclutati. "Ogni metro di territorio ucraino sta diventando estremamente costoso per il nemico".

Le forze di Kiev hanno imparato come affrontare meglio le tattiche di infiltrazione russa, usate all'inizio con molto successo intorno a Pokrovsk dalla scorsa estate, cacciando i soldati nemici che riescono a bucare le porose postazioni di fanteria con droni e squadre a terra. L'Ucraina è inoltre riuscita a migliorare le sue contromisure contro i droni a medio raggio russi, costruendo un sistema multistrato con radar, sistemi di disturbo elettronico e intercettori, lo stesso che hanno proposto ai Paesi del Golfo, del Caucaso, e in Europa. Kiev rimane ancora vulnerabile ai missili balistici russi. Ma l'umore è migliorato questa primavera, dopo il terribile inverno al gelo che non ha provocato l'esodo massiccio delle città lasciate al buio e al freddo dagli attacchi di Mosca contro le infrastrutture energetiche.