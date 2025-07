Ucraina, pesante attacco russo con missili e droni: incendi infiammano Kiev

(Adnkronos) - Kiev, e altre zone dell'Ucraina, sono finite nella notte nel mirino di un massiccio attacco con droni e missili. Almeno 19 persone sono rimaste ferite e 14 sono state ricoverate in ospedale, ha confermato il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, come riporta The Kyiv Independent, passate poche ore dall'ultimo colloquio telefonico tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin.

Si registrano, denunciano le autorità ucraine, danni in edifici residenziali, negozi, in una scuola e in una struttura medica, lungo linee ferroviarie e in altre infrastrutture civili. Incendi sono stati segnalati in varie zone della città. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, ha esortato gli abitanti a chiudere le finestre a causa di livelli pericolosi nell'aria di "prodotti della combustione".

Secondo l'Aeronautica ucraina le forze russe hanno lanciato almeno un missile balistico in direzione di Kiev intorno alla mezzanotte e poi altri missili intorno alle 2.30.

