Paura a Roma, incendio a distributore di benzina: forte esplosione in zona Prenestina

(Adnkronos) - Una forte esplosione si è verificata a Roma in zona Prenestina ed è stata sentita in diverse zone della Capitale. Un distributore di benzina è andato a fuoco poco dopo le 8 e sul posto stanno andando i vigili del fuoco. Una grande colonna di fumo si è alzata in cielo.

