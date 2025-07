Paura a Roma, esplode cisterna di gas: ci sono feriti. Danni alle case. Testimoni: "Sembrava una bomba" - Video

(Adnkronos) - Paura oggi a Roma. Una fortissima esplosione si è verificata in zona Prenestina e il boato è stato sentito in diverse zone della Capitale. A fuoco poco dopo le 8 in via dei Gordiani una cisterna di gas in un distributore di benzina e Gpl. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118.

Otto poliziotti, un vigile del fuoco e un operatore del 118 sono rimasti feriti. Il 118 riferisce di 5 persone ricoverate. Una grande colonna di fumo si è alzata in cielo. L'incendio è ancora in corso.

Dopo l'esplosione le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale "hanno provveduto a circoscrivere l'area, fornendo ausilio alle operazioni di soccorso. Gli agenti hanno immediatamente attivato le misure di sicurezza procedendo anche all'evacuazione del centro estivo di Villa De Sanctis, situato nelle vicinanze, dove erano presenti 15 bambini".

Le pattuglie sono impegnate nei servizi di viabilità della zona, con chiusure in atto di via dei Gordiani, da via Casilina a via Checco Durante. Chiuso anche un tratto di via Casilina in prossimità dell'area interessata dall'esplosione. "Ulteriori unità dei caschi bianchi - sottolinea una nota - sono sopraggiunte per fornire ausilio alle operazioni in atto e per agevolare la viabilità nel quadrante dei danni. In corso l'attività di accertamento dei danni che sembra abbiano interessato alcuni edifici e veicoli della zona.

"Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un'esplosione fortissima, sembrava una bomba", dice all'Adnkronos un testimone che abita in zona Prenestino. "Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato al terremoto", riferisce un altro testimone che abita a Centocelle.

A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.

