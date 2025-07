Tuffi, Pellacani da sogno: bronzo dal trampolino 1 metro

(Adnkronos) - Chiara Pellecani vince una splendida medaglia di bronzo nella finale del trampolino un metro nei Mondiali di Singapore. Con 270.80 punti e cinque tuffi eseguiti in maniera impeccabile (uno e mezzo indietro, doppio e mezzo avanti, doppio e mezzo rovesciato, uno e mezzo rovesciato con un avviamento e mezzo, uno e mezzo ritornato) la romana, campionessa europea ad Antalya, in Turchia, si conferma prima in Europa. La precedono soltanto la cinese Li Yajie, argento con 290.25 punti, e l’australiana e vice campionessa olimpica Maddison Keeney, con 308.00. E’ la decima medaglia dell’Italia in questa edizione.

Chiara è la terza italiana riuscita a conquistare la medaglia iridata individuale dopo Tania Cagnotto, attuale vice presidente della FIN ed Elena Bertocchi, terza a Budapest 2017.

Chiara Pellacani ha commentato così, con la Federnuoto, il bronzo conquistato a Singapore: "E' una medaglia speciale. Ho festeggiato con un bel pianto liberatorio che nasce dall'emozione perché tra i giorni no e i giorni buoni la prepazione al Mondiale è stata lunga e difficile. Sono contenta che il lavoro svolto sia uscito fuori. Dedico questa medaglia speciale alla mia famiglia, con mamma che sta qui, alla federazione, alle mie società e alla squadra che mi hanno sempre sostenuta. Ho affrontato la finale abbastanza tranquilla avendo ben chiaro il mio obiettivo".

