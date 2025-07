Cold case, Polizia Scientifica: "Progressi straordinari, oggi possibile estrarre dna da un guanto usato"

(Adnkronos) - "La genetica forense ha compiuto progressi straordinari negli ultimi decenni. Siamo passati dalla necessità di disporre di grandi quantità di materiale biologico alla possibilità di estrarre il dna anche da semplici cellule epiteliali di sfaldamento. Se abbiamo dei reperti integri, possiamo sottoporli a nuovi accertamenti biologici e spesso otteniamo risultati sorprendenti. Ricordo, ad esempio, un caso degli anni Novanta risolto qualche anno fa: il dna è stato estratto all'interno di un guanto usato". Lo racconta all'Adnkronos il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Mario Botta, direttore della sezione analisi investigativa scena del crimine del servizio Polizia Scientifica.

Nella risoluzione di casi un tempo 'archiviati' perché ritenuti irrisolvibili, per mancanza di prove, oggi gioca un ruolo fondamentale l'Unità Delitti Insoluti. "E' una Unità istituita nel 2009 composta da investigatori del Servizio Centrale Operativo e del Servizio Polizia Scientifica - spiega Botta – nella quale la componente dell’investigazione 'tradizionale' si fonde con quella tecnico-scientifica. Nel riesaminare i casi del passato analizziamo tutti gli atti presenti all’interno del fascicolo: dal sopralluogo di Polizia scientifica alle attività di indagine effettuate. La scena del crimine può essere riesaminata anche elaborando ricostruzioni tridimensionali, che ci permettono di ipotizzare possibili nuove dinamiche. Facciamo ipotesi di lavoro, studiamo i reperti presenti e verifichiamo se, alla luce delle tecnologie attuali, sia possibile svolgere ulteriori accertamenti genetici o di altra natura".

"Nella rivisitazione dei delitti irrisolti del passato, un ruolo rilevante è svolto anche dal miglioramento dei frammenti di impronte rilevati sulle scene del crimine. Attraverso l’utilizzo di specifiche strumentazioni - spiega il vice questore - in alcuni casi è possibile mettere in luce dettagli dei frammenti papillari che all’epoca non erano evidenziabili, permettendone così l’inserimento nell’apposita banca dati A.P.F.I.S. per una successiva ricerca. È successo in diversi casi che questa attività abbia consentito di risalire all’identità dattiloscopica del soggetto, consentendo la riapertura di indagini archiviate da anni. Oggi disponiamo di numerose banche dati che rappresentano un supporto fondamentale per le attività investigative. Tra queste la Banca Dati Nazionale del Dna, entrata in funzione nel 2017, nella quale vengono inseriti profili di persone condannate o indagate per determinati reati e profili 'ignoti' estratti dai reperti prelevati sulle scene del crimine. Grazie a questo strumento, profili genetici che in passato erano stati confrontati senza alcun risultato con quelli di sospettati e indagati, una volta inseriti nella banca dati, hanno fornito match positivi, permettendo di riaprire indagini e risolvere casi rimasti a lungo senza colpevole".

"Abbiamo poi, in ambito balistico, la banca dati I.B.I.S. che permette il confronto automatico tra bossoli e proiettili rinvenuti sulle scene del crimine. Ogni arma da fuoco, infatti, lascia sul bossolo e sul proiettile una sorta di 'impronta digitale'. Grazie a questo sistema, è possibile stabilire se un’arma sia già stata utilizzata in altri reati, anche a distanza di anni, permettendo così di collegare tra loro diversi eventi criminali. Altro strumento molto utile per le indagini è il S.A.R.I., Sistema Automatico Riconoscimento Immagini, che permette di confrontare, mediante algoritmi di intelligenza artificiale, volti presenti in fotografie e filmati con quelli di soggetti foto-segnalati. Il software restituisce un elenco di possibili corrispondenze, indicando un range di compatibilità. Tuttavia, la verifica finale spetta sempre a un esperto in comparazioni fisiognomiche, che analizza manualmente i tratti somatici per confermare l’identità del soggetto".

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie