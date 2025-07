Mondiali scherma, oro per gli azzurri del fioretto a Tblisi: battuti gli Usa

(Adnkronos) - Oro ai Mondiali di scherma di Tblisi per gli azzurri del fioretto maschile, che battono gli Stati Uniti per 43 a 42. Il titolo iridato va al quartetto del Ct Simone Vanni composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi.

Dopo il debutto vittorioso di ieri contro la Croazia (45-30), il quartetto oggi ha superato per 45-20 Singapore negli ottavi e, con la stessa grinta, ha dominato anche il quarto di finale contro la Polonia, sconfitta con il punteggio di 45-36. In semifinale, un’altra prova di forza per i ragazzi del Ct Simone Vanni, che hanno battuto 45-30 la Francia, nella stessa sfida che un mese fa era valsa l’oro all’Europeo di Genova e che oggi ha consegnato all’Italia il pass per la finale contro gli Stati Uniti. Un match di alti e bassi quello conclusivo con grandissime emozioni che ha visto gli azzurri festeggiare per 43-42 contro gli Stati Uniti e regalarsi il titolo di campioni del Mondo che mancava dal Cairo 2022.

