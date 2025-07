Mondiali di nuoto Singapore, programma 27 luglio: orario e dove vedere italiani in gara

(Adnkronos) - I Mondiali di nuoto di Singapore entrano nel vivo. Domani, domenica 27 luglio, inizieranno le gare in vasca con diversi azzurri impegnati. Ad aprire, per l'Italia, saranno Sara Franceschi e Anita Gastaldi, impegnate nelle batterie dei 200 misti. Toccherà poi a Marco De Tullio nei 400 stile libero uomini e a Costanza Cocconcelli nelle batterie dei 100 farfalla donne. Nei 50 delfino sarà impegnato invece il campione olimpico Thomas Ceccon, mentre l'altro oro di Parigi 2024 Nicolò Martinenghi gareggerà nelle batterie dei 100 rana. Ecco il programma del 27 luglio e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali di Singapore, con i rispettivi orari italiani.

04:02 200 misti donne – Batterie (Sara Franceschi, Anita Gastaldi)

04:20 400 stile libero uomini – Batterie (Marco De Tullio)

04:51 100 farfalla donne – Batterie (Costanza Cocconcelli)

05:11 50 farfalla uomini – Batterie (Thomas Ceccon)

05:40 400 stile libero donne – Batterie (Nessuna italiana al via)

06:06 100 rana uomini – Batterie (Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti)

06:32 4×100 stile libero donne – Batterie (Sara Curtis, Chiara Tarantino, Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci)

06:45 4×100 stile libero uomini – Batterie (D’Ambrosio, Zazzeri, Deplano, Frigo)

Le gare di oggi domenica 27 luglio ai Mondiali di nuoto di Singapore saranno visibili su Rai 2 Hd (batterie, dalle 13.30 semifinali e finali), RaiSport Hd (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali e finali); Sky Sport Arena (canale 204, per batterie, semifinali e finali) e Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (canali 201 e 211, solo per semifinali e finali). Gare visibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.

