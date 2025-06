Trump stregato dalla giornalista: "E' bellissima, ora sono nei guai" - Video

(Adnkronos) - "Lei è bellissima. Non dovrei dirlo, potrebbe finire la mia carriera politica. Ma lei è bellissima". Donald Trump, nello Studio Ovale, non lesina complimenti ad una giornalista congolese che presenzia all'evento per la firma dell'accordo di pace tra Congo e Ruanda. "Karoline Leavitt (portavoce della Casa Bianca, ndr) mi aveva detto 'è bellissima'... Ed è vero, è bellissima dentro e fuori", le parole del presidente americano.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie