Formula 1, Vasseur resta alla Ferrari? Lui allontana l'addio

(Adnkronos) - Frederic Vasseur resta alla Ferrari? I deludenti risultati della Rossa in questa prima parte di stagione, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton ancora lontani dalle due McLaren e da Max Verstappen nel Mondiale di Formula 1, hanno lanciato qualche ombra anche sul futuro del team principal. Vasseur, arrivato a Maranello nel 2023, è infatti considerato uno dei principali responsabili per una macchina che non si sta dimostrando all'altezza delle aspettative.

"Noi stiamo cercando di restare concentrati sul lavoro che dobbiamo svolgere", ha detto proprio Vasseur a Sky Sport, alla vigilia del Gran Premio d'Austria, "quando arrivi al weekend è molto importante mantenere la concentrazione, lavorando di gruppo e come squadra e finora stiamo facendo bene". Il team principal ha dribblato con abilità le domande sul suo futuro, facendo trasparire tranquillità: "Siamo totalmente impegnati in questo weekend. Concentriamoci su questo. Come dormo? Molto bene grazie".

