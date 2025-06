Nozze Bezos, Lauren Sánchez svela nuovo cognome e abito da sposa su Instagram

(Adnkronos) - Lauren Sánchez aggiunge "Bezos" al suo cognome, condividendo una foto di sé in un meraviglioso abito da sposa bianco e aggiornando il suo nome sul profilo Instagram. La giornalista, che questa sera ha celebrato le nozze con il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, sull'isola di San Giorgio a Venezia, ha mostrato per la prima volta l'abito nuziale sul suo profilo Instagram cambiando anche il nome visualizzato in "Lauren Sanchez Bezos" e aggiungendo la data "27/6/2025" e un cuoricino.

