Trova la figlia a letto con lo zio e lo butta dalla finestra

Un drammatico episodio si è verificato a Calcata, in provincia di Viterbo, quando un uomo di 40 anni ha trovato il fratello 35enne a letto con sua figlia minorenne. Colto dalla rabbia e dalla disperazione, l’uomo ha spinto il fratello fuori dal balcone. Successivamente, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato al carcere di Regina Coeli. Durante l’udienza di convalida del fermo, l’imputato ha presentato la sua versione dei fatti al giudice. L’uomo ha dichiarato di aver trovato il fratello e la figlia in una situazione compromettente, entrambi mezzi nudi, e di aver sentito odore di droga nella stanza. La reazione violenta, secondo l’imputato, non era premeditata: “Non volevo ucciderlo, non volevo buttarlo giù dal balcone, è stato un incidente,” ha spiegato al giudice. L’uomo ha anche sottolineato di aver chiamato lui stesso i soccorsi, un dettaglio che ritiene dimostri la mancanza di intenzione omicida. L’episodio sarebbe avvenuto nella mattina di sabato 25 maggio. Dopo aver scoperto il fratello e la figlia insieme, l’uomo ha reagito

